رسالة ساخرة من سامسونج لعشاق آيفون: لا ينبغي أن تكون ترقية هاتفك إلى إصدار أقدم

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سخرت شركة سامسونج الكورية من منافستها الأمريكية أبل في إعلاناتها الأخيرة التي تروج لهاتفها الأحدث Galaxy S21 Ultra، حيث تضمنت الإعلانات التي تسخر من كاميرا iPhone 12 Pro Max شعار: “لا ينبغي أن تكون ترقية هاتفك إلى إصدار أقدم”.

وتقارن الإعلانات التي تبلغ مدتها 15 ثانية بين الكاميرات الموجودة في Galaxy S21 Ultra 5G وكاميرات iPhone 12 Pro Max الأفضل من نوعها من Apple.

ويُظهر الإعلان الأول صور شطيرة جبن يُزعم أنها التقطت بواسطة كاميرات Samsung Galaxy S21 Ultra و iPhone 12 Pro Max. ويبدو أن الصورة التي التقطتها Galaxy S21 Ultra تقدم تفاصيل أعلى بكثير وجودة واضحة.

في الإعلان تقول سامسونج أن كاميرتها تقدم “تفاصيل دقيقة للغاية” بينما تسأل المشاهدين عما إذا كانت كاميرا Apple تلتقط صورة “مفصلة بدرجة كافية”، لينتهي الإعلان بجملة : “الترقية إلى تفاصيل ملحمية”.

ويحتوي الإعلان الثاني على صورتين للقمر في تحدٍ يظهر إمكانيات التقريب لكلا الهاتفين المتميزين، و تهدف الصور إلى مقارنة خاصية التقريب الرقمي 100x Space Zoom على Galaxy S21 Ultra 5G مع أقصى تقريب رقمي 12x على iPhone 12 Pro Max.

ويصنف الإعلان صورة القمر S21 Ultra 5G “تكبير 100x”. بالنسبة لصورة القمر على iPhone ، فيما يطلب من المشاهدين تحديد ما إذا كانت “قريبة بدرجة كافية”؟ لينتهي الإعلان بالسطر: “الترقية إلى التكبير الملحمي”.

وأطلقت شركة سامسونج هاتف Galaxy S21 Ultra 5G في وقت سابق من هذا العام،باعتباره الهاتف الذكي الأكثر تطوراً في تشكيلة Samsung Galaxy 2021 ويحتوي الهاتف الذكي على كاميرا عريضة بدقة 108 ميجابكسل و 12 ميجابكسل فائقة الاتساع و 10 م تيليفوتو (3x) و 10 م تيليفوتو (10x) وزوم أقصى يصل إلى 100x . بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل .