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شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول في الطائف

شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول في الطائف
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من مقاطع الفيديو وثقوا من خلالها أجواء الطائف أثناء هطول الأمطار اليوم الاثنين.

وأظهر مقطع فيديو متداول، جريان سيول وادي القديره شمال الطائف اليوم الاثنين، ١٤٤٢/١٠/١٢ هـ، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على الطائف وميسان حتى الثامنة مساء، بمشيئة الله.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق (نجران، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض ،الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وتكون شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

 

 

 

 

 

 

 

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