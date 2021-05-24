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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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كيف يصل «الجراد» إلى المملكة والدول المجاورة؟.. «الزعاق» يجيب

كيف يصل «الجراد» إلى المملكة والدول المجاورة؟.. «الزعاق» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، كيفية وصول الجراد إلى المناطق العربية، ومنها المملكة.

وأشار إلى أن هناك نحو 20 ألف نوع من الجراد حول العالم، وينقسم الجراد لنوعين وهما جراد مستوطن، وجراد مهاجر، ويرتبط هجرته بغزارة الأمطار في موطنه وحركة الرياح التي تؤثر على حركته، وفقا لـ”العربية”.

وأكد أن أغلب الجراد المهاجر الذي يصل إلى المناطق العربية يكون موطنه أفريقيا، حيث يأتي من السودان وإريتريا.

ولفت إلى أن موسم الخريف يشهد هجرة الجراد على رجليه إلى سواحل البحر الأحمر ثم يطير بجناحيه باتجاه مصر والمملكة ودول الخليج العربي.

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