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«التدريب التقني» تضع شرطاً مهماً للدخول لمنشآتها التدريبية

«التدريب التقني» تضع شرطاً مهماً للدخول لمنشآتها التدريبية
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الإثنين، على جميع منسوبيها ضرورة سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد-۱۹”، حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع وسلامة بيئة العمل من المخاطر، ولضمان انتظام العملية التدريبية للعام التدريبي المقبل.

وأوضحت المؤسسة أنه اعتباراً من ١٤٤٢/۱۲/۲۲ هـ الموافق ۲۰۲۱/۸/1 م، سيكون دخول جميع منسوبيها والمراجعين لمقر المؤسسة والمنشآت الحكومية والأهلية التابعة لها لمن تم تحصينهم، والتحقق من سلامة حالتهم الصحية (محصن، محصن جرعة أولی، محصن متعافي)، وذلك من خلال تطبيق “توكلنا”؛ حيث سيكون ذلك شرطا أساسيا للدخول إلى جميع الجهات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وشددت المؤسسة على جميع الإدارات والكليات والمعاهد التابعة لها ضرورة الالتزام بتلك الضوابط والتعليمات، لمكافحة الجائحة والحد من انتشار الفيروس، لافتة إلى أن مواعيد الحصول على اللقاح متاحة عبر تطبيق صحتي في أكثر من 587 موقعًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

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