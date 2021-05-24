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«تقويم التعليم» تعلن بدء التسجيل في اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية

«تقويم التعليم» تعلن بدء التسجيل في اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية
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تواصل – واس:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة، بدء التسجيل في اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية، وذلك عبر صفحة المستفيد فيموقع الهيئة الإلكترونية

ويعدُ اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية، اختباراً عاماً يقيس مهارات التفكير المنطقي، والتفكير التحليلي، إضافة إلى الفهم والاستيعاب والمهارات الحسابية والثقافة العامة والالتزام والمرونة، وهو من شروط القبول في البرنامج.

وسيطبق الاختبار يوم الخميس 29 شوال 1442هـ الموافق 10 يونيو 2021م، في عدد من المقرات المحوسبة التابعة للهيئة في كل من الرياض وجدة والدمام وبريدة وأبها.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب جهة مستقلة ومختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، في القطاعين العام والخاص، لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، كما أن معهد الإدارة العامة، بوصفه هيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، يهدف إلى رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميًا لتحمل مسؤلياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني.

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