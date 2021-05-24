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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«التقاعد» توضح مزايا خدمة «تغيير حالة مستفيد» إلكترونياً

«التقاعد» توضح مزايا خدمة «تغيير حالة مستفيد» إلكترونياً
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، مزايا خدمة «تغيير حالة مستفيد» إلكترونيا.

وأشارت إلى أن الخدمة تتيح للمستفيدين الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالتهم إلكترونيًا، مع التحقق من صحة الإبلاغ، عن طريق الرابط الإلكتروني مع وزارتي الصحة والعدل.

وأوضحت المؤسسة- عبر تويتر- أنه يتم أي تغيير على حالة المستفيدين من خلال بوابة (خدمات التقاعد الإلكترونية) عبرالرابــط.

وأضافت أن هذه الخدمة تهدف الى المحافظة على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الخطوات التالية: تسجيل الدخول ثم تحديد حالة المستفيد، وتعبئة البيانات، مضيفة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر البوابة الإلكترونية أو التطبيق.

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