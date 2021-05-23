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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الحمادي» ينشر أهم 100 أمر من أوامر تشغيل نظام «الويندوز»

«الحمادي» ينشر أهم 100 أمر من أوامر تشغيل نظام «الويندوز»
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تواصل – فريق التحرير:

يحتاج مستخدمو نظام التشغيل “ويندوز” لمعرفة الكثير من أوامر التشغيل للتعامل مع النظام بكفاءة،و تحقيق المهام المطلوبة بدقة واحترافية.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، أن نظام “ويندوز” يحتوي على آلاف المزايا الخفية.

وأضاف الحمادي أن أحد أهم هذه المزايا هي ميزة “تشغيل” في كمبيوترك، التي تستطيع من خلالها القيام بمئات الأمور بشكل سريع، والتحكم في عدد كبير من الخصائص في جهازك.

ونشر عبدالعزيز الحمادي عبر حسابه في “تويتر” ملفاً (هنا الرابط) يحتوي على أهم 100 أمر من أوامر “تشغيل”، كما عمل على ترجمتها إلى العربية لتسهيل التعرف عليها واستخدامها.

 

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