الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الأمر بالمعروف» تطلق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز الأمن الفكري

«الأمر بالمعروف» تطلق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز الأمن الفكري
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي (تعزيز الأمن الفكري) والذي يقام لمدة شهر عن بعد.

ويهدف برنامج تعزيز الأمن الفكري الذي تقيمه وحدة الأمن الفكري بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية إلى رفع الكفاءة العلمية والمهارية لمنسوبي الرئاسة العامة في المحافظة على الأمن الفكري ومواجهة الأفكار والأحزاب المتطرفة التي تعتنق فكر الخوارج، لينعم المجتمع بالأمن والاستقرار ويتحقق الانتماء لهذا الوطن المعطاء واللحمة بين أبناء المملكة.

وتأتي هذه البرامج التدريبية بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتأصيل المنهج الوسطي وتعزيز الأمن الفكري بما يحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – للحفاظ على مقدرات الوطن وأبنائه.

مواد ذات صلة

إعلان نتائج المقبولين على وظائف الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف

إعلان نتائج المقبولين على وظائف الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة