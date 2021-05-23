دولة عربية تسجل أول إصابة بمرض «الفطر الأسود»

تواصل – وكالات:

قال رئيس اللجنة العلمية المصرية لمكافحة فايروس كورونا الدكتور حسام حسني إن بلاده سجلت حالة أو اثنتين من مرض الفطر الأسود لمصابين بفايروس كورونا.

وأوضح حسني، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية على قناة mbc “أن سبب الإصابة بالمرض هو الاستخدام المفرط أو الخاطئ لأدوية كوفيد 19”.

وأضاف أنه يمكن علاج الفطر الأسود دوائياً إذا شُخص مبكرا، لكن في مراحله المتأخرة يتطلب ضرورة التدخل الجراحي، واستئصال جزء من جسم المريض لإنقاذه.

وحذر الدكتور حسام حسني من خطر كبير في حال عدم استخدام المضادات الحيوية بشكل جيد خلال الفترة القادمة، ما سيؤدي لانتشار الالتهابات البكتيرية التي وصفها بـ”الأشد خطرا” من فايروس كورونا المستجد، لأنها تقاوم المضادات الحيوية.