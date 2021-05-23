الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الخضير» يوضح حكم الرد على تحية «السلام عليكم» عبر الرسائل الهاتفية

«الخضير» يوضح حكم الرد على تحية «السلام عليكم» عبر الرسائل الهاتفية
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم الرد على كلمة السلام عليكم في الرسائل التي ترد عبر الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية.

جاء ذلك في رد على سؤال ورد فيها: “إذا وردتني رسالة على الهاتف فيها (السلام عليكم) ثم فائدةٌ أو طلبٌ معيَّن، هل يلزمني أن أرد على هذا التسليم بالكتابة إلى المرسِل؟”.

ورد الشيخ الخضير بقوله: “الله -جل وعلا- يقول: {وإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}[النساء: 86]، فأقل الأحوال أن تقول: (وعليكم السلام) وإن زدت: (ورحمة الله وبركاته) كان أكمل وأولى.

وتابع الشيخ عبدالكريم الخضير: “فالرد واجب، وهذا الرد يكون بالكتابة؛ لأنك لو أجبتَ في نفسك فلا يدري هل أنت أجبتَ أو لا، وهذا مقصودٌ أن يسمع أو يقرأ، فيكتب في جوابها: (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته)، ثم يجيب الطلب أو يشكره ويدعو له في مقابل هذه الفائدة”.

مواد ذات صلة

«الخضير» يوضح حكم رد «الطيب» في حالة المرض أو الحساسية

«الخضير» يوضح حكم رد «الطيب» في حالة المرض أو الحساسية

الشيخ الخضير يوضح حكم دورات «البرمجة العصبية»

الشيخ الخضير يوضح حكم دورات «البرمجة العصبية»

«الخضير» يوضح حكم صيام الست من شوال لمن عليه قضاء أيام من رمضان

«الخضير» يوضح حكم صيام الست من شوال لمن عليه قضاء أيام من رمضان

هل يجوز رفع اليدين بالدعاء في صلاة الوتر؟ «الخضير» يجيب

هل يجوز رفع اليدين بالدعاء في صلاة الوتر؟ «الخضير» يجيب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة