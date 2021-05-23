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«شؤون الحرمين» تكشف أعداد من تم تفويجهم منذ عودة العمرة والصلاة بالمسجد الحرام

«شؤون الحرمين» تكشف أعداد من تم تفويجهم منذ عودة العمرة والصلاة بالمسجد الحرام
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت شؤون الحرمين الشريفين عن أعداد من تم تفويجهم منذ بداية عودة العمرة والصلاة بالمسجد الحرام.

وأكدت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع” تويتر” أن ما تم تفويجه منذ 4 أكتوبر الماضي وحتى أمس السبت 22 مايو الجاري حوالي 6 ملايين و204 ألف معتمر و 13 مليون و 911 ألف مصلي.

وأشارت إلى أن إجمالي ما تم تفويجه منذ عودة العمرة والصلاة بالمسجد الحرام حوالي 20 مليون معتمر ومصلي.

 

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