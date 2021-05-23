«شؤون الحرمين» تكشف أعداد من تم تفويجهم منذ عودة العمرة والصلاة بالمسجد الحرام

تواصل- فريق التحرير:
كشفت شؤون الحرمين الشريفين عن أعداد من تم تفويجهم منذ بداية عودة العمرة والصلاة بالمسجد الحرام.
وأكدت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع” تويتر” أن ما تم تفويجه منذ 4 أكتوبر الماضي وحتى أمس السبت 22 مايو الجاري حوالي 6 ملايين و204 ألف معتمر و 13 مليون و 911 ألف مصلي.
وأشارت إلى أن إجمالي ما تم تفويجه منذ عودة العمرة والصلاة بالمسجد الحرام حوالي 20 مليون معتمر ومصلي.
إحصائية عودة العمرة والصلاة من تاريخ 1442/2/17هـ إلى 1442/10/10هـ.#رئاسة_شؤون_الحرمينpic.twitter.com/elP3x9bLHo
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain)May 23, 2021