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صاعقة رعدية تودي بحياة مواطن في الطائف (فيديو)

صاعقة رعدية تودي بحياة مواطن في الطائف (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

لقي مواطن في العقد الخامس من العمر، مساء اليوم الأحد، مصرعه عقب تعرضه لصاعقة رعدية.

وعلى الفور، باشرت الجهات المسؤولة ممثلةً في الشرطة والهلال الأحمر الواقعة، وتم نقله لثلاجة الموتى بإحدى مستشفيات الطائف.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق (نجران، عسير ،الباحة ، الطائف) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (حائل، القصيم، الرياض ،الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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