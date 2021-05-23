«الموارد البشرية» تعلن توفر 111 وظيفة «طبيب مقيم» للجنسين عبر «جدارة»

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توفر 111 وظيفة صحية (للجنسين)، وتدعو الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل وظيفة (طبيب مقيم) عن طريق التعاقد.

وأوضحت الوزارة أن العمل سيكون في مراكز وفروع الوزارة (مراكز التأهيل الشامل، دور رعاية كبار السن، دور الملاحظة الاجتماعية)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المطلوبة :

1 -طبيب مقيم (للنساء) (18 وظيفة).

2 -طبيب مقيم (للرجال) (37 وظيفة).

3 -طبيب مقيم (للجنسين) (56 وظيفة).

طريقة التقديم:

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال (بوابة جدارة)

عبر الرابط التالي (اضغط هنا).