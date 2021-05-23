بالخطوات.. «الأحوال المدنية» توضح طريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، كيفية التصرف حال فقدان المواطن وثائق رسمية (بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة، شهادة ميلاد المواطن، شهادة وفاة لتابعي المواطن).

وكشفت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة والتي جاءت كالآتي.

1- الدخول عبر حسابك في أبشر

2- اختيار خدماتي

3- الأحوال المدنية

4- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

5- اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة

6- تعبئة البيانات المطلوبة

7-حجز موعد إلكتروني عبر خدمة بدل فاقد

8-إحضار كافة المتطلبات المذكورة بتذكير الموعد

الوحدات المتنقلة

وكانت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، قد أعلنت اليوم تقديم خدماتها للرجال في 3 مواقع، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدة المتنقلة في مدينة أبها اليوم، تقديم خدماتها للرجال في جامعة الملك خالد، ويوم غدٍ في مركز طلال بمحافظة بلقرن، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز خيبر الجنوب بمحافظة خميس مشيط، وذلك لمدة يومين لكل موقع.

وكانت وكالة الأحوال المدنية، قد حذرت في وقت سابق من خطورة التعامل مع أي شخص أو جهة يدعي تقديم خدمات الأحوال المدنية.

سرية البيانات

ونشرت الأحوال المدنية في تغريدة سابقة لها عبر تويتر، إنفوجرافيك شددت خلاله على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات، محذرة من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدماتها، معلقة بالقول: “الوقاية أمان”.