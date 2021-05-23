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خبراء تغذية ينصحون بتناول «البصل النيء» لتقوية جهاز المناعة

خبراء تغذية ينصحون بتناول «البصل النيء» لتقوية جهاز المناعة
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تواصل- فريق التحرير:

أكد مجموعة من خبراء التغذية، أن تناول البصل الغير مطبوخ يساهم في تقوية مناعة الجسم ولكنهم حذروا في نفس الوقت من أنه لا يمكن أن يكون لوحده وسيلة فعالة لمحاربة فيروس كورونا.

وأوضح الخبراء، أن البصل غني بفيتامينات B، بما في ذلك حمض الفوليك (B9) والبيريدوكسين (B6)، التي تلعب أدوارًا رئيسية في التمثيل الغذائي وإنتاج خلايا الدم الحمراء ووظيفة الأعصاب.

وأشاروا إلى أنه إضافة إلى ما سبق فإن البصل غني بمضادات الأكسدة. ووفقًا لإحدى الدراسات، فإن البصل النيء يحتوي على أكثر من 5 أنواع مختلفة من مضادات الأكسدة الفلافونويدية، والتي تساعد في بناء الخلايا وتقوية جهاز المناعة.
كما أظهرت الأبحاث أن وجود أحد مضادات الأكسدة المسمى كيرسيتين، يحمي جسم الإنسان بعدة طرق ويساعد في محاربة الالتهاب، ويعزز جهاز المناعة.
ويُنصح بتناول البصل النيء مع السلطة في وجبتي الغداء والعشاء، ولتحسين نكهته الحارّة يمكن إضافة بعض عصير الليمون إليه.
وعلى الرغم من فوائد البصل النيء، ينصح الخبراء، الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة وارتجاع المريء، بالتقليل قدر المستطاع من تناوله، للتخفيف من احتمال تفاقم حالتهم الصحية.

 

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