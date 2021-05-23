اللقاحات المعتمدة في المملكة.. جهود تتواصل لضمان صحة المواطن والمقيم

تواصل – فريق التحرير:

لم تدخر المملكة العربية السعودية، جهداً في توفير اللقاحات الآمنة لضمان صحة المواطن والمقيم، وللوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الصحة اللقاحات المعتمدة بالمملكة ضد فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

اللقاحات المعتمدة في المملكة

وأبانت وزارة الصحة أنه بناءً على الاستفسارات الواردة حول اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي أربع لقاحات فقط وهي لقاحات: أسترازينيكا، وفايزر، وجونسون آند جونسون، وموديرنا.

وأكدت الوزارة أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة ، لافتةً النظر أن اللقاح يُساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لايمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لاتزال قائمة.

جرعات لقاح كورونا في المملكة

في سياق متصل، كشفت أرقام وزارة الصحة عن ارتفاع جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (12.8) مليون جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لقاح سينوفارم ليس معتمداً

وفيما يتعلق بلقاح سينوفارم الصيني، كشفت وزارة الصحة ممثلة في مركز 937 صحة عن وضع لقاح سينوفارم في السعودية مشيرة إلى أنه ليس ضمن اللقاحات المعتمدة.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين بشأن مدى اعتماد لقاح سينوفارم الصيني ضمن اللقاحات التي اعتمدتها المملكة.

والمعروف أن لقاح سينوفارم معتمد في بعض الدول العربية مثل الإمارات ومصر التي بدأت في اتخاذ خطوات رسمية لتصنيع اللقاح في مصر وتصديره إلى الدول الإفريقية.

أعراض اللقاح الشائعة

وفيما يتعلق بأعراض لقاح كورونا الشائعة، أوضحت وزارة الصحة أن الأعراض تشمل التعب والصداع وألم في العضلات.

وقال مركز 937 صحة على موقع “تويتر” ردًّا على سؤال بهذا الشأن :”الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح هي:

1- الشعور بالتعب والصداع

2- ألم في موضع الحقن

3- آلام في العضلات والشعور بالتوعك

4- ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم

الفئات الممنوعة من اللقاح

هذا وأعادت وزارة الصحة التذكير بالفئات الممنوعة من أخذ لقاحات كورونا، وأوضحت الصحة عبر حساب “الصحة 937″، ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، أنه يمنع أخذ أي من اللقاحين لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، وكذلك الأطفال، وأيضًا يتم تأجيل موعد اللقاح عند ارتفاع درجة الحرارة عن (38.5) أو أعلى.

وفي وقت سابق، جددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة أن يكون لقاح كورونا الذي يحصل عليه الشخص من نفس الشركة خلال الجرعتين، مشيرة إلى أنه لا ينصح بتغيير نوع اللقاح في الجرعة الثانية عنه في الجرعة الأولى.

وقالت الصحة: حسب التوصيات الحالية فإنه يوصى بأن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة.

المرحلة الأولى من تلقي اللقاح

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

الصحة العالمية تطمئن الجميع

وفيما يتعلق بتأثير لقاح كورونا على متحورات الفيروس، قال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغه، إن جميع لقاحات كورونا المرخصة من المنظمة، فعالة تجاه كل متحورات الفيروس المرصودة.

ويأتي تصريح المنظمة بعد تحذير رئيسها من أن الوباء العالمي لم ينته بعد على الرغم من ارتفاع معدلات التطعيم ضد كوفيد في بعض البلدان، وقد قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر في مقر الوكالة في جنيف: في البلدان التي تتمتع بمعدلات تطعيم أعلى، يظن المواطنون فيها أن الوباء قد انتهى، بينما يعاني البعض الآخر من موجات هائلة من العدوى.

كورونا ما زال بعيداً عن النهاية

وحذر من أن الوباء ما زال بعيداً عن نهايته، متابعًا: لن ينتهي الأمر في أي مكان حتى ينتهي في كل مكان.

يأتي ذلك، فيما تتراجع حالات كوفيد-19، في الولايات المتحدة (الأولى على العالم من حيث معدل الإصابات)، مع تلقيح المزيد من الأميركيين، لكن مع ذلك فلا زالت الإصابات في الهند تتزايد.