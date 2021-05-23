متحدث «الصحة» يكشف حقيقة إلغاء الجرعة الثانية من لقاحات كورونا

تواصل – فريق التحرير:

كشف متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، حقيقة إلغاء الجرعة الثانية من لقاحات كورونا داخل المملكة.

وأكد خلال مؤتمر مستجدات كورونا، اليوم الأحد، أنه لا صحة لما يُتداول بإلغاء الجرعة الثانية في المملكة، ولكن هناك تأجيل، والهدف منه هو المسارعة لوصول أكبر عدد من أفراد المجتمع إلى الجرعة الأولى لرفع مستوى المناعة.

وشدد متحدث وزارة الصحة، على أن الجائحة لا تزال مستمرة، داعيا الجميع إلى الالتزام بالاحترازات والاشتراطات الصحية بهدف للمناعة المستهدفة للمجتمع.

وأشار إلى أن خدمة “أولوية” مخصصة لمواعيد أخذ اللقاح لكبار السن، وهي متاحة عبر تطبيق صحتي.

وفيما يخص جرعات لقاحات كورونا داخل المملكة، قال متحدث وزارة الصحة، إن جرعات اللقاح تتجاوز حاجز الـ 12 مليوناً و 800 ألف جرعة معطاة.