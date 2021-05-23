لحملة البكالوريوس.. مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة

تواصل – فريق التحرير :
أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقع (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في (الرياض).
واشترط المستشفى أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:
1- مشرف مكتب.
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في (إدارة المستشفيات، الإدارة العامة، إدارة الأعمال) أو أي مجال ذي صلة.
– خبرة عملية 3 سنوات في إدارة المستشفيات أو أي مجال ذي صلة.
2- منسق برنامج التدريب.
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة البكالوريوس في أي مجال تربوي أو إداري.
– يفضل بكالوريوس في إدارة الأعمال أو الصحة.
– خبرة سنة في مؤسسة صحية أو مجال ذي صلة.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا.
– إجادة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
ويمكن التقديم على الوظائف المعلنة ومعرفة التفاصيل عبر الرابط التالي :هنــا.