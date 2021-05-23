«وقاية» تحدد إرشادات الحجر الصحي والعزل المنزلي.. الممنوع والمسموح به

تواصل – فريق التحرير:

قدمت هيئة الصحة العامة (وقاية) العديد من الإرشادات المهمة المتعلقة بالحجر الصحي أو العزل المنزلي، في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا.

ونشرت “وقاية” عبر تويتر إنفوجرافا تضمن ما يجب عليك فعله، وما يجب عليك تجنبه خلال فترة الحجر والعزل المنزلي.

وضمت قائمة الأفعال المسموحة:

– البقاء في المنزل والخروج فقط للحصول على الرعاية الصحية.

– المكان يكون جيد التهوية.

– البقاء في غرفة بعيدا عن الآخرين، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، والنساء والحوامل.

– استخدام دورة مياة منفصلة.

– لبس الكمامة عند الخروج للضرورة.

– الحفاظ على مسافة متر ونصف مع الآخرين.

– مراقبة أعراض السخونة والسعال باستمرار.

فيما ضمت قائمة ما يلي:

– لا يسمح باستقبال زائرين.

– عدم الذهاب للعمل أو المناطق العامة.

– تجنب المواصلات العامة.

– تجنب استخدام الأدوات الشخصية الخاصة بالآخرين.

– تجنب الذهاب للمساجد والمطاعم والمقاهي.

– تجنب حضور المناسبات العائلية.