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مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى.. والاعتقالات مستمرة

مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى.. والاعتقالات مستمرة
المستوطنون يعاودون اقتحام باحات المسجد الاقصى بحماية قوات الاحتلال
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تواصل – وكالات:

اقتحمت جماعات المستوطنين اليهود اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتدت على المصلين، واعتقلت خمسة منهم.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة أن عشرات من جنود الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدوا على المصلين بالضرب المبرح، واعتقلوا خمسة منهم.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، سبعة فلسطينيين من محافظة جنين.

ونقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن فؤاد نايف كممجي وأبناءه عماد ومجد وشأس ومحرم، بعد أن داهمت منزلهم في كفردان، وعبثت بمحتوياته، كما اعتقلت الأسير المحرر سيف الدين نزال من قباطية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضًا طارق محمد قبها، بعد اقتحام بلدة يعبد، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال أصيب خلالها العديد من الشبان بحالات اختناق.

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