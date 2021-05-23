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خطوات التقديم في حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات

خطوات التقديم في حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، دليل المستخدم لحركة النقل الداخلي والخارجي، وذلك بعد إتاحة التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي اليوم الأحد.

• دليل المستخدم لحركة النقل الداخلي(اضغط هنا)

• دليل المستخدم لحركة النقل الخارجي(اضغط هنا)

وكانت الوزارة، قد أعلنت عن إتاحة التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ بدءًا من اليوم الأحد 11/ 10/ 1442هـ الساعة التاسعة صباحًا، ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية، وذلك انطلاقًا من اهتمام الوزارة وحرصها على تهيئة البيئة الملائمة لمنسوبيها، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم.

وتتميّز آليات إجراءات النقل هذا العام بتنفيذها على نظام فارس (اضغط هنا)، وتزامن طلب النقل الداخلي مع النقل الخارجي، إلى جانب عدم الحاجة لتحديث البيانات وإنما تأكيدها فقط من طالبي النقل، واعتماد الإقرار الإلكتروني و‏عدم الحاجة لطباعة استمارة النقل، كذلك ربط إجراءات النقل وكافة عملياته في نظام واحد.

وأكدت وزارة التعليم أن طلب النقل لشاغل الوظيفة التعليمية ينتهي بإعلان نتيجة إجراءات النقل لهذا العام، مشيرةً إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح تجاه مَنْ يخالف ضوابط وسياسات أمن المعلومات وتجاوز الصلاحيات، وفي حال وجود بيانات غير صحيحة؛ فللوزارة الحق في إلغاء عملية النقل، مبينةً أنه إذا تم إلغاء نقل شاغل الوظيفة التعليمية بعد تنفيذ الإجراءات لأي سبب فلا يلزم نقل الذي يليه في الترتيب حرصاً على استقرار العملية التعليمية.

ووجهت وزارة التعليم بتشكيل لجنة مركزية بإشراف وكالة الوزارة للشؤون المدرسية وعضوية الجهات ذات العلاقة؛ لتتولى المتابعة والتنسيق والإشراف على عمليات تنفيذ واستيفاء إجراءات النقل الداخلي والخارجي، وإعداد التقارير اللازمة لذلك، إلى جانب تشكيل لجان في إدارة أو قسم شؤون المعلمين في إدارات التعليم لتنفيذ إجراءات النقل.

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