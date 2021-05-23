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بالفيديو.. «الصحة» توضح خطوات إسعاف الطفل الغريق في المسابح

بالفيديو.. «الصحة» توضح خطوات إسعاف الطفل الغريق في المسابح
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو، يكشف خطوات إنقاذ وإسعاف الأطفال حال تعرضهم للغرق في المسابح.

وأوضحت وزارة الصحة، أن حوادث الغرق تتكرر مع وجود الأطفال قرب المسابح، لذلك يجب تعلم كيفية إسعاف الغريق لمنعها.

وكشفت الوزارة أنه يجب وضع الغريق على أرض مستوية، ومناداته، وهز كتفيه للتأكد من مدى استجابته.

ولفتت إلى أنه بعد ذلك يتم التحقق من التنفس عن طريق مراقبة ارتفاع وانخفاض الصدر، ثم طلب الإسعاف، ووضع الهاتف على مكبر الصوت.

وأشارت إلى أنه إذا كان الغريق يتنفس يجب وضعه على وضعية الإفاقة، والحرص على جعل مجرى الهواء مفتوحا.

 

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