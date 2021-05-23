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مختص يحذر من خطورة «عشبة الجعدة» على الكبد والكُلى (فيديو)

مختص يحذر من خطورة «عشبة الجعدة» على الكبد والكُلى (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حذر رئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة في جامعة الملك سعود د. علي بن سعيد آل ثابت القحطاني، من خطورة “عشبة الجعدة” على مستخدميها داخل المملكة.

وقال القحطاني، خلال مداخلة بقناة “الإخبارية” إن عشبة الجعدة تستخدم في علاج أمراض متعددة مثل أمراض الجهاز الهضمي وخافض للسكر في الدم وعلاج الالتهابات، لكن دون دراسات تثبت مأمونيتها على صحة الإنسان.

وأوضح أن عشبة “الجعدة” منتشرة في المملكة وتحتوي على مركبات مختلفة ومتنوعة، مؤكدا أن لها ضرر بالغ على الكبد حال استخدامها بشكل خاطئ وقد تؤدي للوفاة.

وقبل يومين، حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من استخدام عشبة الجعدة للأغراض العلاجية من قبل غير المختصين، خاصة الأطفال وكبار السن.

وقال المركز عبر حسابه على تويتر: إن العشبة قد تسبب أعراضاً خطيرة للجسم، مثل تسمم الجهاز الهضمي ونزلة معوية حادة وهبوط في سكر الـدم، وتهدد وظائف الكبد والكلى.

وأهاب بأفراد المجتمع رفع مستوى الحذر وتحري الدقة في المصادر التي يحصلون على الأعشاب الطبيعية الخام منها، ومدى مصداقية من يقدمها لهم لغرض العلاج تفادياً لهذه الأعراض الخطيرة التي قد تؤدي للوفاة.

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