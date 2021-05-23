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ماذا يفعل «المحصن» جرعة أولى إذا خالط زوجته المصابة بكورونا؟.. «الصحة» تجيب

ماذا يفعل «المحصن» جرعة أولى إذا خالط زوجته المصابة بكورونا؟.. «الصحة» تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

ردت وزارة الصحة، على استفسار من أحد الأشخاص، بشأن الإجراءات اللازمة بعد إصابة زوجته بفيروس “كورونا”، علماً بأنه “مُحصن” جرعة أولى ولم تظهر عليه أي أعراض.

وأوضحت الوزارة، أنه بشكل عام عند مخالطة حالة مؤكدة بعد مرور 14 يوماً من تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، أو بعد استكمال التطعيم ولم يظهر على الشخص أعراض فلا يلزمه الدخول في الحجر إلا في حال السكن مع مجموعات كبيرة.

وأضافت أنه في حال ظهور أعراض مُشابهة لأعراض فيروس “كورونا”، فإنه ينبغي على الشخص المُخالط عزل نفسه وإجراء فحص مخبري، مشددةً على ضرورة الاستمرار في الاحترازات الوقائية.

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