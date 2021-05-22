‏«شؤون الأسرة» ينصح بمراقبة الأطفال عند استخدام الانترنت حال ظهور هذه العلامات (إنفوجراف)

تواصل – فريق التحرير:
نصح مجلس شؤون الأسرة بضرورة مراقبة الأطفال عند استخدامهم للإنترنت، وخاصة عند ملاحظة تغيرات معينة تطرأ على الأطفال عند الجلوس على أجهزتهم الخاصة.
وأوضح المجلس في”إنفوجراف” نشره على حسابه بموقع”تويتر”، أن من هذه المؤشرات، اختباء الطفل أثناء استخدام الأجهزة، أو الاتصال بالإنترنت لفترات طويلة، مع ملاحظة تلقي هدايا وألعاب مجانية من الغرباء.
وأشار إلى أنه من الملاحظات الجديرة بالمتابعة، إغلاق الأجهزة عند دخول أحد الوالدين للغرفة، وكذلك مشاركة الصور والبيانات الشخصية مع الغرباء، بالإضافة لظهور حالة من الانطوائية والبعد عن الحياة الطبيعية.
ولفت المجلس إلى أن 23.4% من الأطفال (5-9 سنوات)، و48.4% (10-14 سنة) ، و89.1% (15- 19 سنة)، و93.1% من الطلاب يستخدمون الإنترنت.