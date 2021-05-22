‏«شؤون الأسرة» ينصح بمراقبة الأطفال عند استخدام الانترنت حال ظهور هذه العلامات (إنفوجراف)

تواصل – فريق التحرير:

نصح مجلس شؤون الأسرة بضرورة مراقبة الأطفال عند ‏استخدامهم للإنترنت، وخاصة عند ملاحظة تغيرات معينة تطرأ ‏على الأطفال عند الجلوس على أجهزتهم الخاصة.‏

وأوضح المجلس في”إنفوجراف” نشره على حسابه بموقع”تويتر”، أن من هذه المؤشرات، اختباء الطفل أثناء ‏استخدام الأجهزة، أو الاتصال بالإنترنت لفترات طويلة، مع ‏ملاحظة تلقي هدايا وألعاب مجانية من الغرباء.‏

وأشار إلى أنه من الملاحظات الجديرة بالمتابعة، إغلاق ‏الأجهزة عند دخول أحد الوالدين للغرفة، وكذلك مشاركة الصور ‏والبيانات الشخصية مع الغرباء، بالإضافة لظهور حالة من ‏الانطوائية والبعد عن الحياة الطبيعية.‏

‏ولفت المجلس إلى أن 23.4% من الأطفال (5-9 سنوات)، ‏و48.4% (10-14 سنة) ، و89.1% (15- 19 سنة)، و‏‏93.1% من الطلاب يستخدمون الإنترنت.‏