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‏«شؤون الأسرة» ينصح بمراقبة الأطفال عند استخدام الانترنت حال ظهور هذه العلامات (إنفوجراف)

‏«شؤون الأسرة» ينصح بمراقبة الأطفال عند استخدام الانترنت حال ظهور هذه العلامات (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

نصح مجلس شؤون الأسرة بضرورة مراقبة الأطفال عند ‏استخدامهم للإنترنت، وخاصة عند ملاحظة تغيرات معينة تطرأ ‏على الأطفال عند الجلوس على أجهزتهم الخاصة.‏

وأوضح المجلس في”إنفوجراف” نشره على حسابه بموقع”تويتر”، أن من هذه المؤشرات، اختباء الطفل أثناء ‏استخدام الأجهزة، أو الاتصال بالإنترنت لفترات طويلة، مع ‏ملاحظة تلقي هدايا وألعاب مجانية من الغرباء.‏

وأشار إلى أنه من الملاحظات الجديرة بالمتابعة، إغلاق ‏الأجهزة عند دخول أحد الوالدين للغرفة، وكذلك مشاركة الصور ‏والبيانات الشخصية مع الغرباء، بالإضافة لظهور حالة من ‏الانطوائية والبعد عن الحياة الطبيعية.‏

‏ولفت المجلس إلى أن 23.4% من الأطفال (5-9 سنوات)، ‏و48.4% (10-14 سنة) ، و89.1% (15- 19 سنة)، و‏‏93.1% من الطلاب يستخدمون الإنترنت.‏

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