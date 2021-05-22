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تنويه من سفارة المملكة في قبرص للمواطنين الراغبين في السفر

تنويه من سفارة المملكة في قبرص للمواطنين الراغبين في السفر
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تواصل – فريق التحرير:

دعت سفارة المملكة في قبرص المواطنين الراغبين في السفر إليها إلى الاطلاع على التعليمات والإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية قبل السفر.

وقالت السفارة في بيان لها عبر “تويتر”: “إنه على جميع المواطنين الكرام الراغبين السفر إلى الجمهورية القبرصية التأكد من الأنظمة والتعليمات لشركات الطيران الناقلة في حال كانت الرحلة تشمل محطة توقف ( ترانزيت ) وتتطلب تحليل( PCR ) قبل السفر”.

وأشارت السفارة إلى أن الدخول يتطلب بشكل عام أخذ تأشيرة الدخول الخاصة بقبرص أو تأشيرة الشنقن، كما يلزم قبل السفر تسجيل بطاقة صعود للطائرة من موقع “فايت باس” لأخذ الموافقة.

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