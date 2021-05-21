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استشارية أمراض معدية تنصح بعدم تقبيل الأطفال ومصافحتهم

استشارية أمراض معدية تنصح بعدم تقبيل الأطفال ومصافحتهم
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الدكتورة حوراء البيات، استشاري أمراض معدية بمدينة الملك سعود الطبية، من تقبيل الأطفال ومصافحتهم، خلال الفترة الحالية.

وأشارت “البيات” في مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية” إلى أن الأطفال أصبحوا ناقلين لفيروس كورونا في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وأكدت أن ارتفاع درجات الحرارة لا تؤثر على هبوط منحنى الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الصيف الماضي شهد المنحنى ارتفاعا في أعداد الإصابات في يوليو وأغسطس، لذلك لا يجب التعويل على المواسم والطقس.

وتابعت استشاري الأمراض المعدية أن صعود منحنى أيام عيد الفطر لن يستمر سوى أسبوعين، إذا التزم الجميع بالإجراءات الاحترازية في الأيام المقبلة وأخذ لقاح كورونا، مشددة على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن كثرة الزيارة والتجمعات العائلية الكبيرة والمحافظة على مسافة آمنة بما يقارب مترين وعدم المصافحة.

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