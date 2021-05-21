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القبض على مقيمين امتهنوا سرقة بطاريات أبراج الاتصالات بمكة وجدة

القبض على مقيمين امتهنوا سرقة بطاريات أبراج الاتصالات بمكة وجدة
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تواصل – فريق التحرير :

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على عدد من المقيمين ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن متابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، واثنين من الجنسية الأفغانية، في العقدين الرابع والسادس من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وقد تمثلت الجرائم في سرقة بطاريات تابعة لأبراج إحدى شركات الاتصالات بالمملكة، بمواقع مختلفة من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، واستُردت (61) بطارية.

وأوضح أنه قد جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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