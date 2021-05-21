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كيف تتحول حالة الشخص من «مصاب» إلى «محصن»؟.. «توكلنا» يوضح

كيف تتحول حالة الشخص من «مصاب» إلى «محصن»؟.. «توكلنا» يوضح
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تواصل – فريق التحرير :

أكد تطبيق توكلنا أن تعديل حالة الوضع الصحي في التطبيق يكون من قبل وزارة الصحة.

جاء ذلك تفاعلاً مع استفسار أحد الأشخاص الذي قال فيه أن حالته حتى الآن مازالت “مصاب” ولم تتغير إلى “محصن” بالرغم من ظهور نتيجة اختباره.

يذكر أن تطبيق توكلنا، قد أوضح في وقت سابق أن الحالة الصحية “محصّن جرعة أولى” (أخضر غامق)، تظهر في التطبيق لمن لم يصب بالفيروس مسبقًا وأكمل 14 يومًا بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح.

كما أوضح أن حالة “محصّن جرعة أولى” تستمر لمدة 180 يومًا من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو تثبت الإصابة وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة.

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