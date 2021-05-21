وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع «نيوم»

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك، وفق المسميات التالية:

– مدير أول توليد الرياح: شهادة الماجستير في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– قائد المعايير الفنية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مصمم مياه الصرف الصحي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة البيئية، أو الهندسة المدنية).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:هنا.