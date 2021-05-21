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استشاري أمراض معدية: لقاح كورونا يمنع بنسبة 99% جلطات الرئة (فيديو)

استشاري أمراض معدية: لقاح كورونا يمنع بنسبة 99% جلطات الرئة (فيديو)
نزار باهبري
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تواصل – فريق التحرير:

أكد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، أن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد يمنع حدوث جلطات الرئة بنسبة 99%.

وأضاف أن اللقاح يمنع أيضا تساقط الشعر ومنع فقدان التذوق الذي ينتج عن الإصابة بالفيروس، نافيا صحة ما يتم تداوله بوجود شريحة إلكترونية في لقاح كورونا.

وأكد أن فعالية لقاح أسترازينيكا ضد الفيروس هي نفس فعالية لقاح فايزر، مضيفا أن الدراسات العلمية أكدت إمكانية إعطاء الشخص جرعة من أسترازينيكا في حين يتلقى الجرعة الثانية من لقاح فايزر دون حدوث أي أضرار.

 

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