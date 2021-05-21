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هل من تلقي اللقاح وأصيب بـ«كورونا» لا يخضع للحجر الصحي؟.. «الصحة» تجيب

هل من تلقي اللقاح وأصيب بـ«كورونا» لا يخضع للحجر الصحي؟.. «الصحة» تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

تلقى حساب وزارة الصحة على تويتر، اليوم الجمعة، استفسارا بشأن خضوع مصاب كورونا للحجر الصحي بعد أخذ التطعيم.

وقال مواطن عبر تويتر: “هل صحيح أن من تلقي اللقاح وأصيب بالفايروس ليس عليه الحجر الصحي؟”.

وأجاب حساب “الصحة 937”: “بشكل عام يعمل اللقاح على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفايروس والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها، وهذا لا يعني أنك لن تنقل الفايروس عند الإصابة لذا ينبغي الالتزام بالاجراءات وإتمام الفترة اللازمة للعزل”.

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