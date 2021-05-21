«المسند» يتوقع حدوث خسوف كلي للقمر منتصف الشهر.. ويوضح سبب عدم التمكن من رؤيته

تواصل – فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، حدوث خسوف كلي للقمر، منتصف الشهر الجاري.
وقال المسند في تغريدة على حسابه بتويتر: “في منتصف الشهر الجاري وفي صباح يوم الأربعاء القادم 14 شوال الموافق 26 مايو وعند الساعة 12:44م سيحدث خسوف كلي للقمر”.
وأوضح المسند أن الخسوف لن يُشَاهد في كل من العالم العربي وأفريقيا وأوروبا لكونه يقع نهاراً.
في منتصف الشهر الجاري وفي صباح يوم الأربعاء القادم 14#شوالالموافق 26#مايووعند الساعة 12:44م سيحدث خسوف كلي للقمر، و لن يشاهد في كل من العالم العربي وأفريقيا وأوروبا لكونه يقع نهاراً.pic.twitter.com/QJZHroFXId
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID)May 21, 2021