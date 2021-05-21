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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«المسند» يتوقع حدوث خسوف كلي للقمر منتصف الشهر.. ويوضح سبب عدم التمكن من رؤيته

«المسند» يتوقع حدوث خسوف كلي للقمر منتصف الشهر.. ويوضح سبب عدم التمكن من رؤيته
أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، حدوث خسوف كلي للقمر، منتصف الشهر الجاري.

وقال المسند في تغريدة على حسابه بتويتر: “في منتصف الشهر الجاري وفي صباح يوم الأربعاء القادم 14 شوال الموافق 26 مايو وعند الساعة 12:44م سيحدث خسوف كلي للقمر”.

وأوضح المسند أن الخسوف لن يُشَاهد في كل من العالم العربي وأفريقيا وأوروبا لكونه يقع نهاراً.

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