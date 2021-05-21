استشاري يكشف دور «الشاي» في الحماية من مرضين خطيرين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف استشاري أمراض قلب، مفاجأة بشأن فوائد شرب 3 أكواب شاي أسبوعياً على القلب والسكر.

وقال الاستشاري خلال مداخلة هاتفية بقناة “الإخبارية”: إن دراسة يابانية حديثة تثبت أن من يشرب 3 أكواب “شاي” في الأسبوع لديهم أمراض السكر والقلب أقل من غيرهم بنسة 20%.

وتابع قائلا: “أجريت الدراسة في اليابان على 5 آلاف شخص أثبتت أن الأشخاص الذين يتناولون 3 أكواب شاي أسبوعيا نسبة الإصابة بأمراض القلب والسكر أقل بنسبة 20%”.

وأضاف: “طريقة الاعتناء بالشاي وشربه في اليابان أدت إلى فائدة الشاي على القلب، إضافة إلى تقليل الإصابة بالسكر”، موضحا أن الشاي يؤدي إلى انتظام السكر بشرط أن يكون بدون سكر.