لحملة البكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية وهندسية في «STC»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة.

وأوضحت أن الوظائف المعلنة لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول تطوير الأعمال.

– خبير إدارة العطاءات الخاصة.

– أخصائي أول العطاءات الخاصة.

– خبير هندسة الحلول (عدد وظيفتين).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.