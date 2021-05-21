صحة جدة تعلن عن حاجتها لعدد من التخصصات للعمل بنظام التعاقد المؤقت

11:49

«وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ».. تلاوة للشيخ «الدوسري» بالمسجد الحرام