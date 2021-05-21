صحة جدة تعلن عن حاجتها لعدد من التخصصات للعمل بنظام التعاقد المؤقت

تواصل – فريق التحرير :
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بجدة عن حاجتها إلى عدد من التخصصات للعمل بنظام التعاقد المؤقت.
وأوضحت صحة جدة عبر حسابها بتويتر أن التخصصات المطلوبة كالتالي :
– أطباء استشاريين عناية مركزة .
– أطباء أخصائيين عناية مركزة .
– تمريض عناية مركزة .
وأشارت إلى أنه يتم إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والتصنيف المهني وصورة الهوية ووثيقة التأمين ضد الأخطاء الطبية للأطباء ووسيلة الاتصال، إلى مديرية الشؤون الصحية بجدة – إدارة المراكز المتخصصة على العنوان البريدي التالي :profvisit-jeddah@moh.gov.sa
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تعلن مديرية الشؤون الصحية بجدة عن حاجتها إلى التخصصات التالية للعمل بنظام التعاقد المؤقت :
– أطباء استشاريين عناية مركزة
– أطباء أخصائيين عناية مركزة
– تمريض عناية مركزةpic.twitter.com/BkLumuTRuX
— صـحة جدة (@Jeddahhealth)May 20, 2021