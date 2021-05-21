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صحة جدة تعلن عن حاجتها لعدد من التخصصات للعمل بنظام التعاقد المؤقت

صحة جدة تعلن عن حاجتها لعدد من التخصصات للعمل بنظام التعاقد المؤقت
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بجدة عن حاجتها إلى عدد من التخصصات للعمل بنظام التعاقد المؤقت.

وأوضحت صحة جدة عبر حسابها بتويتر أن التخصصات المطلوبة كالتالي :

– أطباء استشاريين عناية مركزة .
– أطباء أخصائيين عناية مركزة .
– تمريض عناية مركزة .

وأشارت إلى أنه يتم إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والتصنيف المهني وصورة الهوية ووثيقة التأمين ضد الأخطاء الطبية للأطباء ووسيلة الاتصال، إلى مديرية الشؤون الصحية بجدة – إدارة المراكز المتخصصة على العنوان البريدي التالي :profvisit-jeddah@moh.gov.sa

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