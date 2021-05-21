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توقعات طقس اليوم.. سماء غائمة جزئياً وأمطار رعدية على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم.. سماء غائمة جزئياً وأمطار رعدية على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير، والباحة، وسماء غائمة جزئيًا على كل من مناطق المدينة المنورة ، حائل ، تبوك والحدود الشمالية قد تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة ، كما تنشط الرياح على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم ،حائل ،الحدود الشمالية والجوف قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

حالة البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

رياح نشطة

من جانبه توقع خبير الطقس عبدالله المسند، اليوم الجمعة أن تكون هناك رياح سطحية نشطة وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية في القصيم وحائل والحدود الشمالية وتبوك، قد تثير بعض الغبار.

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