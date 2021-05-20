الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بايدن: ملتزمون بتوفير المساعدات الإنسانية لإعادة بناء قطاع غزة

بايدن: ملتزمون بتوفير المساعدات الإنسانية لإعادة بناء قطاع غزة
0

تواصل – وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن التزام الإدارة الأمريكية بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل توفير المساعدات الإنسانية لإعادة بناء قطاع غزة”.

وأكد “بايدن” خلال مؤتمر صحفى أمس الخميس،  أن مصر ودول أخرى بذلت جهودا مهمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهناك فرص لإحراز تقدم.

وأعرب “بايدن”، عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسى والمسئولين المصريين على قيامهم بدور كبير في إتمام العملية الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونجاح الجهود المصرية بتثبيت وقف النار.

وقال إنه تحدث 6 مرات مع رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو والسلطة الفلسطينية، من أجل وقف كافة الأعمال العدائية.

مواد ذات صلة

ملوحة بعلامة النصر.. طفلة فلسطينية تلهو فوق صاروخ أطلقته قوات الاحتلال على غزة ( فيديو)

ملوحة بعلامة النصر.. طفلة فلسطينية تلهو فوق صاروخ أطلقته قوات الاحتلال على غزة ( فيديو)

«دمار يؤلم القلوب».. آثار قصف قوات الاحتلال على قطاع غزة (فيديو)

«دمار يؤلم القلوب».. آثار قصف قوات الاحتلال على قطاع غزة (فيديو)

وزير الخارجية: الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني انتهاكات خطيرة تعزز العنف والتطرف

وزير الخارجية: الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني انتهاكات خطيرة تعزز العنف والتطرف

وزير الخارجية: يجب وقف التصعيد في غزة والاستفزازات في القدس الشرقية

وزير الخارجية: يجب وقف التصعيد في غزة والاستفزازات في القدس الشرقية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>