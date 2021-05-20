بايدن: ملتزمون بتوفير المساعدات الإنسانية لإعادة بناء قطاع غزة

تواصل – وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن التزام الإدارة الأمريكية بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل توفير المساعدات الإنسانية لإعادة بناء قطاع غزة”.

وأكد “بايدن” خلال مؤتمر صحفى أمس الخميس، أن مصر ودول أخرى بذلت جهودا مهمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهناك فرص لإحراز تقدم.

وأعرب “بايدن”، عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسى والمسئولين المصريين على قيامهم بدور كبير في إتمام العملية الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونجاح الجهود المصرية بتثبيت وقف النار.

وقال إنه تحدث 6 مرات مع رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو والسلطة الفلسطينية، من أجل وقف كافة الأعمال العدائية.