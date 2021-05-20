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رفض إبراز هويته.. ضبط مواطن تلفظ على رجال الأمن بجازان

رفض إبراز هويته.. ضبط مواطن تلفظ على رجال الأمن بجازان
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة جازان، أنه تم ضبط مواطن لعدم تجاوبه مع طلب رجال الأمن بإبراز هويته الوطنية عند استيقافه، كما تلفظ على رجال الأمن.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، أوقفت مواطناً في العقد السادس من العمر بعد رفضه التجاوب مع طلب رجال الأمن بإبراز هويته الوطنية عند استيقافه في مخفر الحقو للضباط الأمني على طريق الحقو، وتجاوزه وزوجته لفظياً على رجال الأمن، وتصوير الموقف ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإشعار فرع النيابة العامة.

 

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