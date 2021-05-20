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تنبيه مهم من سفارة المملكة بأمريكا للمواطنين الراغبين بالسفر إليها

تنبيه مهم من سفارة المملكة بأمريكا للمواطنين الراغبين بالسفر إليها
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تواصل – فريق التحرير: 

أصدرت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة تنبيهاً مهماً للمواطنين الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

 وأكدت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، ضرورة إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة.

 وأضافت أن جميع الأشخاص من عمر سنتين أو أكثر، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون والمقيمون في الولايات المتحدة بصفة قانونية ودائمة، سيلزمون بإجراء فحص كورونا، وتقديم دليل على أن النتيجة سلبية أو ما يثبت التعافي من فيروس كورونا قبل صعود الطائرة.

 وأشارت السفارة إلى أنه يمنع دخول غير الأمريكيين ممن كانوا في الصين وبريطانيا والهند وايرلندا والبرازيل وجنوب إفريقيا وإيران ودول مجموعة الشنغن، خلال الـ 14 يوماً السابقة لوصولهم إلى الولايات المتحدة.

 

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