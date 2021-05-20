ملوحة بعلامة النصر.. طفلة فلسطينية تلهو فوق صاروخ أطلقته قوات الاحتلال على غزة ( فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشرت قناة” الحدث” الإخبارية مقطع فيديو لطفلة فلسطينية ، وهي تلهو فوق صاروخ أطلقته قوات الاحتلال، سقط في باحة منزل أسرتها بقطاع غزة دون أن ينفجر.

وظهرت الطفلة وهي جالسة مبتسمة فوق الصاروخ ، وظلت تلوح بعلامة النصر.

وكان مجلس وزراء دولة الاحتلال، قد وافق مساء الخميس، رسميًا على مبادرة مصر لـ”وقف إطلاق نار متبادل غير مشروط” فوق قطاع غزة، فيما أكد مسؤلون بحركة حماس لشبكةCNNالموافقة على الاتفاق.

وتعتزم مصر إرسال “وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق”، بحسب التليفزيون المصري.

وقال بيان من ديوان رئاسة حكومة الا حتلال، إن “مجلس الوزراء الأمني انعقد مساء اليوم. وقبلت بالإجماع توصية جميع العناصر الأمنية بقبول المبادرة المصرية بوقف إطلاق نار متبادل غير مشروط يستمر. حيز التنفيذ في ساعة يتم الاتفاق عليها لاحقًا”.