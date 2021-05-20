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رسميًا..اتفاق لوقف إطلاق نار في غزة والقاهرة ستراقب التنفيذ

رسميًا..اتفاق لوقف إطلاق نار في غزة والقاهرة ستراقب التنفيذ
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تواصل –وكالات:

وافق مجلس وزراء دولة الاحتلال، مساء الخميس، رسميًا على مبادرة مصر لـ”وقف إطلاق نار متبادل غير مشروط” فوق قطاع غزة، فيما أكد مسؤلون بحركة حماس لشبكة CNN الموافقة على الاتفاق.

وتعتزم مصر إرسال “وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق”، بحسب التليفزيون المصري.

وقال بيان من ديوان رئاسة حكومة الا حتلال، إن “مجلس الوزراء الأمني انعقد مساء اليوم. وقبلت بالإجماع توصية جميع العناصر الأمنية بقبول المبادرة المصرية بوقف إطلاق نار متبادل غير مشروط يستمر. حيز التنفيذ في ساعة يتم الاتفاق عليها لاحقًا”.

كان مصدر مطلع قال في وقت سابق لـCNN، إن الحكومة وافقت على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما قال مصدر مطلع على مناقشات المجلس.

وناقش مجلس الوزراء الأمني المصغر وقف إطلاق نار محتمل لأكثر من ساعتين. وجرى التصويت على وقف إطلاق النار المصادق عليه.

يأتي هذا فيما أكد أحد قادة حركة حماس البارزين لشبكة CNN، أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق نار متبادل مع إسرائيل، يبدأ يوم الجمعة.

وقال القيادي البارز في حماس لشبكة CNN، إن وقف إطلاق النار سيبدأ في الساعة 2 صباحًا بالتوقيت المحلي الجمعة.

يأتي هذا فيما قال التليفزيون المصري إنه “تم التوصل لاتفاق بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة برعاية مصرية اعتبارًا من الساعة 2 صباحًا” بالتوقيت المحلي.

 

 

 

 

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