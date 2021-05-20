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جامعة جازان تعتمد ضوابط الدراسة للفصل الصيفي

جامعة جازان تعتمد ضوابط الدراسة للفصل الصيفي
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت جامعة جازان اليوم، ضوابط سير العملية التعليمية خلال الفصل الصيفي من العام الجامعي الحالي ١٤٤٢هـ وفق البرتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الإعلامي لجامعة جازان موسى بن يحيى محرق أن الجامعة تهدف من خلال تطبيق تلك الضوابط للمحافظة على صحة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة، وضمان جودة مخرجات التعلم .

وبين أن في الفصل الصيفي ستكون عبر اعتماد نمط التدريس المباشر (حضوريًا) لمقررات الجزء العملي من المقررات العلمية، والسريري من المقررات الطبية والصحية، ومقررات التدريب ومشروعات التخرج ، واعتماد نمط التدريس (عن بعد) للمقررات النظرية، فيما سيخضع الجزء النظري من المقررات العلمية والطبية والصحية لما يراه القسم العلمي مناسبا.

وأفاد أن إجراءات الاختبارات الفصلية والنهائية والبديلة حضوريا، بما في ذلك مناقشة المشروعات، عدا اختبارات مقررات الإعداد العام فستكون (عن بعد).

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