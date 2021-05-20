«جسر الملك فهد» يحدّث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، مساء اليوم الخميس، تحديث الإجراءات الصحية للقادمين للمملكة عبر الجسر.
وأوضحت المؤسسة، عبر حسابها في “تويتر”، تفاصيل تحديث الإجراءات الصحية كالتالي:
أولا: المواطنين والمواطنات:
1. لا يتطلب تقديم شهادة فحص ( PCR ) عند القدوم
2. المحصنين لا يطلب منهم الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم
3. غير المحصنين والأشخاص دون 18 عام ، يتطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام مع عمل فحص ( PCR ) في اليوم السادس ، يستثنى من الفحص من هم دون 8 سنوات
ثانيا: زوجة المواطن وزوج المواطنة وأبناؤها والعمالة المنزلية المرافقة لهم ، والدبلوماسيون وعوائلهم المقيمين معهم والعمالة المنزلية المرافقة لهم:
1. تقديم شهادة فحص ( PCR ) سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة ، يستثنى من ذلك من هم دون 8 سنوات .
٢. المحصنين لا يطلب منهم الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم .
3. غير المحصنين والأشخاص دون 18 عام ، يتطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام مع عمل فحص ( PCR ) في اليوم السادس ، يستثنى من الفحص من هم دون 8 سنوات .
ثالثا : يسمح للمحصنين فقط من الزائرين والمقيمين والقادمين بتأشيرة ( عمل أو زيارة أو سياحة مع تقديم شهادة فحص ( PCR ) سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة .
رابعا : سائقي الشاحنات ومساعديهم : لا يطلب منهم تقديم شهادة فحص ( PCR ) قبل المغادرة إلى المملكة ولا يطبق عليهم الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم.
خامسا: الممارسين الصحيين في حال عدم التحصين:
1. يطبق على العاملين في القطاع الحكومي ( الصحة – الحرس الوطني – الدفاع – التعليم – وما في حكمهم ) الحجر الصحي في مقر السكن مع فحصين ( PCR ) خلال 24 ساعة وفي اليوم السابع .
2. يطبق على العاملين في القطاع الخاص الحجر الصحي المؤسسي مع فحصين ( PCR ) خلال 24 ساعة وفي اليوم السابع .
سادسا :
1. التطعيمات المعتمدة حاليا لدى وزارة الصحة : فايزر ( جرعتين )
2. أسترازينيكا ( جرعتين )
3. موديرنا ( جرعتين )
4. جونسون ( جرعة واحدة )
سابعا : يتطلب من جميع المسافرين والقادمين متابعة التحديثات بهذا الشأن وفق ما يصدر من الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.
تحديث الاجراءات الصحية للقادمين للمملكة العربية السعودية عبر#جسر_الملك_فهد.pic.twitter.com/gsp4AKLXZg
— المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway)May 20, 2021