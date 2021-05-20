«جسر الملك فهد» يحدّث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، مساء اليوم الخميس، تحديث الإجراءات الصحية للقادمين للمملكة عبر الجسر.

وأوضحت المؤسسة، عبر حسابها في “تويتر”، تفاصيل تحديث الإجراءات الصحية كالتالي:

أولا: المواطنين والمواطنات:

1. لا يتطلب تقديم شهادة فحص ( PCR ) عند القدوم

2. المحصنين لا يطلب منهم الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم

3. غير المحصنين والأشخاص دون 18 عام ، يتطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام مع عمل فحص ( PCR ) في اليوم السادس ، يستثنى من الفحص من هم دون 8 سنوات

ثانيا: زوجة المواطن وزوج المواطنة وأبناؤها والعمالة المنزلية المرافقة لهم ، والدبلوماسيون وعوائلهم المقيمين معهم والعمالة المنزلية المرافقة لهم:

1. تقديم شهادة فحص ( PCR ) سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة ، يستثنى من ذلك من هم دون 8 سنوات .

٢. المحصنين لا يطلب منهم الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم .

3. غير المحصنين والأشخاص دون 18 عام ، يتطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام مع عمل فحص ( PCR ) في اليوم السادس ، يستثنى من الفحص من هم دون 8 سنوات .

ثالثا : يسمح للمحصنين فقط من الزائرين والمقيمين والقادمين بتأشيرة ( عمل أو زيارة أو سياحة مع تقديم شهادة فحص ( PCR ) سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة .

رابعا : سائقي الشاحنات ومساعديهم : لا يطلب منهم تقديم شهادة فحص ( PCR ) قبل المغادرة إلى المملكة ولا يطبق عليهم الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم.

خامسا: الممارسين الصحيين في حال عدم التحصين:

1. يطبق على العاملين في القطاع الحكومي ( الصحة – الحرس الوطني – الدفاع – التعليم – وما في حكمهم ) الحجر الصحي في مقر السكن مع فحصين ( PCR ) خلال 24 ساعة وفي اليوم السابع .

2. يطبق على العاملين في القطاع الخاص الحجر الصحي المؤسسي مع فحصين ( PCR ) خلال 24 ساعة وفي اليوم السابع .

سادسا :

1. التطعيمات المعتمدة حاليا لدى وزارة الصحة : فايزر ( جرعتين )

2. أسترازينيكا ( جرعتين )

3. موديرنا ( جرعتين )

4. جونسون ( جرعة واحدة )

سابعا : يتطلب من جميع المسافرين والقادمين متابعة التحديثات بهذا الشأن وفق ما يصدر من الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.