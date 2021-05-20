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توقعات طقس الغد.. أمطار ورياح نشطة بعدة مناطق

توقعات طقس الغد.. أمطار ورياح نشطة بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله، حالة من التقلبات الجوية على عدد من المناطق.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير، الباحة، وسماء غائمة جزئيا على كل من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، قد تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة.

ومن المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

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