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«دمار يؤلم القلوب».. آثار قصف قوات الاحتلال على قطاع غزة (فيديو)

«دمار يؤلم القلوب».. آثار قصف قوات الاحتلال على قطاع غزة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو وثقت من خلاله آثار قصف قوات الاحتلال على غزة والذي استمر لليوم الـ 11 على التوالي.

ورصدت القناة من خلال المقطع حجم الدمار الكبير الذي أحدثه القصف المتواصل على المنشآت والمباني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، إن قصف قوات الاحتلال على القطاع أدى إلى تهجير أعداد إضافية من الفلسطينيين، ما يرفع العدد الكلي للمهجرين إلى 75 ألف مُهجر في قطاع غزة.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة، في تقرير صادر، أمس الأربعاء، أنه ما بين المهجرين 47 ألف شخص يلتمسون الحماية في 58 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مختلف أنحاء غزة، بينما يمكث 28.700 آخرين عند عائلات تستضيفهم.

 

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