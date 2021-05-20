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التعليم تصدر تقويم العام الدراسي الجديد 1443 هـ .. فصلان دراسيان كالمعتاد

التعليم تصدر تقويم العام الدراسي الجديد 1443 هـ .. فصلان دراسيان كالمعتاد
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم ،تقويم العام الدراسي المقبل 1443 هـ، الذي يحتوي على تفاصيل بداية الدراسة ومواعيد الاختبارات الفصلية ونهاية العام، كذلك يحتوي التقويم الجديد توقيتات الإجازات للعام  الدراسي.

وأوضحت الوزارة أن موعد بداية الدراسة للعام الدراسي الجديد هو 29/08/2021 الموافق 21 محرم 1443هـ، و إجازة اليوم الوطني سيكون يوم 23/09/2021 الموافق 16 صفر 1443هـ.

وأضافت أن بداية اختبار الفصل الدراسي الأول سيكون في 15/05/1443، و بداية إجازة منتصف العام سيكون في 26/05/1443.

وأشارت إلى أن بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني سيكون في 13/06/1443، وبداية اجازة عيد الفطر 20/09/1443.

أما بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر ستكون في 07/10/1443 ، وبداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 21/10/1443، وبداية إجازة نهاية العام 03/11/1443.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي(هـــنــا)

 

 

 

 

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