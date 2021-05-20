«فيفو» تطلق أحدث هواتفها الذكية X60 و X60PRO .. تعرّف على المزايا

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كشف الخبير التقني فيصل السيف عن إطلاق شركة “فيفو” أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية، حيث طرحت هاتفي X60 و X60PRO .

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن الهاتفين جاءا بعد تعاون بين “فيفو” وشركة”زايس” الرائدة في البصريات والإلكترونيات البصرية ليكون التعاون الأول بينهما.

وتتصدر فيفو مجال التصوير بالهاتف المحمول من خلال توفير تقنيات كاميرا احترافية للمزيد من مستخدمي الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم في عام 2021.

وكشفت التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات 3C عن أن الهاتف يأتي بنموذج رقم V2120A، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G، ويدعم أيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف vivo X60 يضم رقاقة معالج Dimensity 1200، كما يأتي إصدار Pro ببعض التحسينات عن الإصدار الرئيسي vivo X60t الذي جاء بمعالج Dimensity 1100، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة OriginOS، والذي جاء بنموذج واحد بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً يتميز بشاشة AMOLED، بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، كما يتميز الهاتف بمعدل تحديث 120Hz، ويدعم الهاتف تقنية استشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4300 mAh.

وتأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، كما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر portrait بدقة 13 ميجا بيكسل.