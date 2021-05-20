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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وزير الخارجية: الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني انتهاكات خطيرة تعزز العنف والتطرف

وزير الخارجية: الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني انتهاكات خطيرة تعزز العنف والتطرف
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن الاعتداءات المستمرة على حقوق الشعب الفلسطيني تعتبر انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يُقِرُ بعدم الاستيلاء على الأرض بالقوة ويُحرِمُ كل ما من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار في العالم.

وقال وزير الخارجية، في كلمة المملكة في الاجتماع الطارئ للأمم المتحدة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الأحداث الأخيرة المتصاعدة تقوض فرص السلام في المنطقة والعالم، وكذلك تقلص فرص حل الدولتين وتعزز العنف والتطرف وتنسف كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة.

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