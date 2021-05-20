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«المسند» يتوقع هطول أمطار على هذه المناطق خلال الساعتين القادمتين

«المسند» يتوقع هطول أمطار على هذه المناطق خلال الساعتين القادمتين
أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند
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تواصل – فريق التحرير:

كشف د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات، عن توقعاته بشأن الأمطار خلال الساعتين القادمتين.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”، إن الأمطار المتوقعة خلال الساعتين القادمتين من 06:10 حتى 08:10 هي كما هو موضح في الخريطة أدناه، هذا والله أعلم.

توقعات الأرصاد لحالة الطقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيًا على كل من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، والحدود الشمالية تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة.

وتوقع المركز أن تنشط الرياح على شرق المرتفعات والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية والجوف، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

حركة الرياح في البحر الأحمر والخليج

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

 

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